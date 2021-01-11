ВОЗ посетит Китай с инспекцией: вероятно будут изучать возникновения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 14 января прибудет в Китай. Вероятно, чтобы изучить причины возникновения коронавируса на территории страны.
Официальных подробностей визита не разглашают, передает издание CTV News.
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В сообщении Нацкомиссии говорится, что представители ВОЗ встретятся с китайскими коллегами.
В Китае снова вспыхнула эпидемия коронавируса. В двух городах Шицзячун и Синтай ввели жесткий карантин. Под ограничениями - почти 20 млн человек. Им на неделю запретили выходить из дома.
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