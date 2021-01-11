ВОЗ посетит Китай с инспекцией: вероятно будут изучать возникновения коронавируса

ВОЗ встретятся с коллегами с Китая. Фото: pravda.com

Всемирная организация здравоохранения 14 января прибудет в Китай. Вероятно, чтобы изучить причины возникновения коронавируса на территории страны.

Официальных подробностей визита не разглашают, передает издание CTV News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек ООН сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1945 годом

В сообщении Нацкомиссии говорится, что представители ВОЗ встретятся с китайскими коллегами.

В Китае снова вспыхнула эпидемия коронавируса. В двух городах Шицзячун и Синтай ввели жесткий карантин. Под ограничениями - почти 20 млн человек. Им на неделю запретили выходить из дома.