ВОЗ назвал стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом привильным примером для подражания

Стратегия Швеции в борьбе с коронавирусом должна стать образцом для других стран. Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения считает, что стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с коронавирусом должна стать образцом для других стран.

Об этом в интервью радиостанции Magic сообщил врач и специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро.

Он считает, что одержать победу над COVID-19 можно только доверием между властью и населением.

"В Швеции правительство проявило способность довериться обществу, а общество смогло довериться правительства", - отметил Набарро.

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По его мнению, жесткий карантин является "грубым инструментом", который оставляет людей без дохода и разрушает малый бизнес. По-этому власти Швеции положились на сознание граждан и не ввели жесткие карантинные меры.

ВОЗ отметил, что такой же стратегии в борьбе с коронавирусом следует придерживаться и другим странам в будущем.

Напомним, что Швеция не вводила жестких ограничений после начала эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Большинство учебных остались открытыми, а бизнес продолжал работать.