Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу

Воспитательница в садике гоняла детей тряпкой. Фото: politeka.net

В России воспитательница садика №176 в Краснодаре била детей во время игр во дворе тряпкой и сильно толкала.

Один из очевидцев снял эти действия на видео и опубликовал в сообществе "Типичный Краснодар" в соцсети, сообщает Lenta.ru.

В кадр попала средняя группа, воспитательница и инструктор по физкультуре, которые никак не реагировали на происходящее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизон напал на 9-летнюю девочку

После публикации ролика следователи начали проверку. Полиция опрашивала родителей, врачей и педагогов дошкольного учреждения.

Устанавливают личности потерпевших детей и оценены действия взрослых.

"В Пресс-служба городского департамента образования" Кубанским новостям "сообщили, что женщина уже уволена. Заведующей детсада объявлено дисциплинарное взыскание", - говорится в сообщении.

В с. Айдар-Николаевка на Луганщине 6-летнего Данилко 36-летний отец и мачеха, 27 лет, приковывали цепью к двери. Так наказывали мальчика за непослушание. Семья на учете социальных служб не находилась, хотя живет очень бедно. Поэтому о том, что над ребенком в семье издеваются - никто не знал. Пока мачеха мальчика сама не попросила забрать ребенка из семьи.