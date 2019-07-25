Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу

 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2700
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5374
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 711
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3357
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 918
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1828
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1881
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6453
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9585
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3330
Фото
Все фото
10
5
16
11
3
Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор
Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
Королева проклятых: английский фотограф создает мистические снимки
Королева проклятых: английский фотограф создает мистические снимки
Фотограф показал глубокие портреты современных индейцев
Фотограф показал глубокие портреты современных индейцев
В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал
В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал
Видео
Все видео
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Грязные кроссовки продали за 11 млн грн
Грязные кроссовки продали за 11 млн грн
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2700
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 909
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2439
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1134
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 18
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
четверг, 25 июля 2019 14:39

Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу

  Комментировать
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Воспитательница в садике гоняла детей тряпкой. Фото: politeka.net

В России воспитательница садика №176 в Краснодаре била детей во время игр во дворе тряпкой и сильно толкала.

Один из очевидцев снял эти действия на видео и опубликовал в сообществе "Типичный Краснодар" в соцсети, сообщает Lenta.ru.

В кадр попала средняя группа, воспитательница и инструктор по физкультуре, которые никак не реагировали на происходящее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизон напал на 9-летнюю девочку

После публикации ролика следователи начали проверку. Полиция опрашивала родителей, врачей и педагогов дошкольного учреждения.

Устанавливают личности потерпевших детей и оценены действия взрослых.

"В Пресс-служба городского департамента образования" Кубанским новостям "сообщили, что женщина уже уволена. Заведующей детсада объявлено дисциплинарное взыскание", - говорится в сообщении.

В с. Айдар-Николаевка на Луганщине 6-летнего Данилко 36-летний отец и мачеха, 27 лет, приковывали цепью к двери. Так наказывали мальчика за непослушание.

Семья на учете социальных служб не находилась, хотя живет очень бедно. Поэтому о том, что над ребенком в семье издеваются - никто не знал. Пока мачеха мальчика сама не попросила забрать ребенка из семьи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинцы разгромили 3 полка россиян

Убили брата лидера украинских националистов

Рада обрала гетьмана

Самое читаемое
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 11 Просмотров: 39112
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
16
 Просмотров: 33986
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 33390
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 23836
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 21637
Мир
Стреляли на 700 км: КНДР испытала новый тип баллистических ракет
Стреляли на 700 км: КНДР испытала новый тип баллистических ракет Просмотров: 54
Самый короткий в мире IQ-тест имеет всего 3 вопроса. Попробуйте свои силы
Самый короткий в мире IQ-тест имеет всего 3 вопроса. Попробуйте свои силы Просмотров: 4167
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
 Просмотров: 819
Акции Tesla резко подешевели
Акции Tesla резко подешевели Просмотров: 378
Владельцев новоизданных российских паспортов в ЛНР і ДНР не будут пускать в Евросоюз
Владельцев новоизданных российских паспортов в ЛНР і ДНР не будут пускать в Евросоюз 1 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
11
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
6
Савченко спалила своє фото у багатті
3
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
2
"Никаких потрясений не будет" - Гройсман обещает стабильность, но хочет быстро уйти из правительства
Голосов: 1306
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua