Восемь альпинистов погибли во время шторма

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4473
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 621
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3168
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2484
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1935
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
12
3
8
8
16
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Видео
Все видео
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 612
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3168
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1773
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1233
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3825
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 486
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
воскресенье, 10 мая 2020 13:02

Восемь альпинистов погибли во время шторма

  Комментировать
Восемь альпинистов погибли во время шторма
Анатолий Букреев погиб через год при попытке подняться на Аннапурну ФОТО: Goodreads

Восемь альпинистов погибли при попытке подняться на Эверест 10 мая 1996-го. Это было наибольшее количество жертв за один день.

15 человек погибли весной того года во время попыток покорить вершины. Всего с 1980 по 2002 года погиб 91 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

9 мая 1953 новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и непалец Тенцинг Норгей стали первыми в мире альпинистами, которые поднялись на самую высокую точку планеты - гору Эверест высотой 8848 метров. Но в 1990-х технологии так продвинулись, что покорять опасную вершину начали пробовали альпинисты и с не очень большим опытом. В 1996-м сразу 17 экспедиций намеревались подняться на вершину.

10 мая четыре экспедиции поднимались на вершину. Первым свою команду привел Анатолий Букреев. За ним поднимались экспедиции под руководством Роба Халла и Скотта Фишера. Но начался сильный шторм. Халл и Фишер стали пытаться спуститься со своими альпинистами. За раз преодолевали очень маленькие расстояния. Букреев ушел в безопасное место сам. Объяснял, что так у него были большие шансы спасти остальных.

У Халла и Фишера с их людьми закончился кислород. Восемь человек погибли.

16 проводников через горы погибли под лавиной на Эвересте 18 апреля 2014-го. Большинство погибших были шерпами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Восемь альпинистов погибли во время шторма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Восемь альпинистов погибли во время шторма

Самое читаемое
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 17685
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 14985
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 5 Просмотров: 10080
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 9954
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина 2 Просмотров: 6030
Мир
Ученые убили надежду на исчезновение коронавируса летом
Ученые убили надежду на исчезновение коронавируса летом Просмотров: 189
Карантин в радость: бездомных поселили в отель с алкоголем и наркотиками
Карантин в радость: бездомных поселили в отель с алкоголем и наркотиками 1 Просмотров: 252
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 1368
Количество инфицированных Covid-19 превысило 4 млн
Количество инфицированных Covid-19 превысило 4 млн Просмотров: 99
Разработчик лекарств против Covid-19 умер после тестирования изобретения
Разработчик лекарств против Covid-19 умер после тестирования изобретения Просмотров: 954
Больше всего комментируют
5
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
3
Зеленский ответил Грузии: Саакашвили - гражданин Украины
3
В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР
2
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
2
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
Голосов: 58
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua