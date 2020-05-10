Восемь альпинистов погибли во время шторма

Анатолий Букреев погиб через год при попытке подняться на Аннапурну ФОТО: Goodreads

Восемь альпинистов погибли при попытке подняться на Эверест 10 мая 1996-го. Это было наибольшее количество жертв за один день.

15 человек погибли весной того года во время попыток покорить вершины. Всего с 1980 по 2002 года погиб 91 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

9 мая 1953 новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и непалец Тенцинг Норгей стали первыми в мире альпинистами, которые поднялись на самую высокую точку планеты - гору Эверест высотой 8848 метров. Но в 1990-х технологии так продвинулись, что покорять опасную вершину начали пробовали альпинисты и с не очень большим опытом. В 1996-м сразу 17 экспедиций намеревались подняться на вершину.

10 мая четыре экспедиции поднимались на вершину. Первым свою команду привел Анатолий Букреев. За ним поднимались экспедиции под руководством Роба Халла и Скотта Фишера. Но начался сильный шторм. Халл и Фишер стали пытаться спуститься со своими альпинистами. За раз преодолевали очень маленькие расстояния. Букреев ушел в безопасное место сам. Объяснял, что так у него были большие шансы спасти остальных.

У Халла и Фишера с их людьми закончился кислород. Восемь человек погибли.

16 проводников через горы погибли под лавиной на Эвересте 18 апреля 2014-го. Большинство погибших были шерпами.