Воры похитили акулу в детской коляске

Воры украли из океанариума калифорнийскую бычью акулу. Фото: twitter.com/JeremyBKENS5

Трое воров украли из океанариума американского города Сан-Антонио в штате Техасс калифорнийскую бычью акулу. Для этого использовали детскую коляску, одеяло и ведро.

Это произошло 28 июля, рассказывает KSAT. Просмотрев камеры видеонаблюдения, работники океанариума выяснили, что для похищения акулы была проведена целая спецоперация. В ней участвовали двое мужчин, а также женщина с коляской и маленьким ребенком.

Трое злоумышленников украли акулу из зала с открытыми аквариумами, где посетителям разрешается трогать различных морских и океанических существ. Судя по видео, роль каждого действующего лица была четко прописана.

Один мужчина схватил акулу за хвост, другой - обмотал ее в мокрое одеяло, зашел в служебное помещение, засунул акулу в ведро, а его бережно положил в коляску и завернул как ребенка. Троица вышла через задний вход, а потом исчезла на грузовике.

Сотрудники океанариума обратились за помощью в полицию. К утру понедельника удалось найти изображения, а также номер грузовика злоумышленников, которые они передали телеканалам Сан-Антонио. Местные жители сообщили, где именно сейчас припаркованный грузовик.

Выехав на место копы не встретили никакого сопротивления. Мужчина добровольно открыл им дверь и провел их в гараж, где в аквариумах плавали украденая акула и другие морские обитатели.

Шеф местной полиции Джозеф Сальваджио считает, что у вора не было цели перепродать акулу. Он хотел, чтобы она жила у него дома.

"Очевидно, у этого человека было представление, как ухаживать за подобными животными. И все его гараж выглядел как один большой аквариум с множеством различных морских животных. Он рассказал, что у него раньше была одна акула, но она умерла. Так что, вероятно, ему просто очень нравятся эти животные, и он хотел завести новую", - говорит Сальваджио.

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Полиция арестовала мужчину, а также конфисковала его грузовик. Следить за другими морскими существами в гараже пока будет женщина с коляской, которая помогала мужу. Полиция не стала брать ее под стражу, потому что у нее есть дети. О судьбе еще одного соучастника кражи пока ничего не известно.

Акула же вернулась в свой аквариум 30 июля около 21:00. Она хорошо себя чувствует.

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