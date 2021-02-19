Вооруженный мужчина обокрал журналистов в прямом эфире

Мужчина обокрал журналистов в прямом эфире. Фото: ura.news

На Эквадоре спортивных журналистов обокрали во время работы в прямом эфире.

Подробности рассказали в эфире ТСН.

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К съемочной группе подошел мужчина и начал угрожать пистолетом. Потом забрал у оператора телефон, сел на мотоцикл и скрылся.

За ним погнались, но догнать вора не удалось.

Инцидент удалось снять на камеру, однако вор был в кепке и защитной маске. Распознать его трудно.

В штате Калифорния, США, 12-летний парень выстрелил в двух воров, которые ворвались в дом его бабушки.