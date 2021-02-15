Вооруженная парочка приехала с письмом к Байдену

В столице США Вашингтоне неподалеку от Белого дома арестовали 66-летнюю женщину, которая пыталась передать письмо президенту страны Джо Байдену.
Женщина приехала к резиденции президента США в сопровождении мужчины. На блокпосту рассказала полицейским о намерении отдать Байдену письменное обращение. Об этом сообщает Fox News.
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Силовики осмотрели автомобиль женщины, обнаружив в нем заряженный пистолет.
У ее спутника нашли пистолет ВВ, мужчину задержали позже.
Американец 27-летний Дэвид Кайл Ривз из штата Северная Каролина звонил в Белый дом и угрожал, что отрежет голову президенту США Джо Байдена. Суд предъявил мужчине обвинение в угрозах.
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