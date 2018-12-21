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пятница, 21 декабря 2018 15:33

Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников ради экоавтомобилей

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Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников ради экоавтомобилей
Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников Фото: Новое Время

Немецкий автомобилестроительный гигант Volkswagen AG планирует сократить около трети сотрудников 2 своих заводов в Ганновере и Эмдене.

Volkswagen освободит 7 из 22 тыс. работников этих предприятий, рассказывает Новое время.

Причиной сокращения является переориентация европейского рынка на электромобили и постепенный отказ стран ЕС от машин с дизельными двигателями.

Производство электромобилей требует меньшей вовлеченности человеческих ресурсов, с чем и связаны планы Volkswagen сократить ненужные рабочие места.

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Компания рассчитывает сократить штат, прежде всего, за счет тех, кто будет выходить на пенсию, а также освобождается добровольно. Ряда сотрудников предложат контракты на Porsche и заводе VW в Касселе.

В ноябре первичную регистрацию в Украине прошли 598 электрических автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

Кроме того, в ведомстве назвали марки электромобилей, которые украинцы покупали чаще всего.

Так, по украинским дорогам начали ездить 24 автомобиля марки Fiat 500e, 28 - Renault Zoe, 34 - Tesla Model S, 41 - BMW i3. Однако абсолютными рекордсменом стала модель Nissan Leaf, ведь за ноябрь украинцы приобрели 344 электрокара.

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