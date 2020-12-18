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Войска НАТО взяли под контроль страну

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Войска НАТО взяли под контроль страну
Почетный караул Италии поднимает флаг Сил по стабилизации НАТО на церемонии в Сараево 20 декабря 1996-го / Министерство обороны США

20 декабря 1996-го во время короткой военной церемонии в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, французский генерал Бернар Жанвье как глава миротворческих сил ООН официально передал военную власть в стране адмиралу США Лейтону Смиту, командующему силами НАТО в Южной Европе.

В стране развернулось контингент из 60 тыс. солдат Альянса для обеспечения соблюдения Дейтонских мирных соглашений, подписанных в Париже лидерами бывшей Югославии 14 декабря 1995-го за посредничества США.

Мирный план Америка предложила во время переговоров в Дейтоне, США, годом ранее. Белград неохотно принял их в ноябре 1995-го. Это положило конец 4-летнему кровавому конфликту, который унес более 200 тыс. жизней.

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Миссия ООН по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине началась в начале 1992-го, вскоре после того, как разразилась война. Боснийские сербы хотели независимости от Боснии и Герцеговины и объединения с Сербией. Белград же вообще не хотел допустить отделения Боснии и Герцеговины.

Хотя силы ООН сыграли решающую роль, доставляя гуманитарную помощь бедному населению Боснии и Герцеговины, они не смогли остановить боевых действий и военных преступлений вроде резни в Сребренице в июле 1995 года, когда сербы убили около 8 тыс. боснийских мусульман.

Около 25 тыс. миротворцев ООН служили в Боснии и Герцеговине более 3,5 лет. За это время 110 из них погибли, 831 был ранен и сотни взяты в заложники.

Зато силы НАТО, при активном участии США, обеспечили дальнейшее мир в стране.

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Дата
20
декабря

Войска НАТО взяли под контроль страну

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