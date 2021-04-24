Военный вертолет врезался в дом, есть погибшие

В Зимбабве военный вертолет Agusta Bell 412 врезался в дом, погибли 4 человека.
Трагедия произошла в провинции Восточный Машоналенд. Об этом сообщил местный портал iHarare.
"Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка на земле, в то время как еще одна девочка и мать получили ожоги и были доставлены в больницу имени Париренятвы", - говорится в сообщении.
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Причина катастрофы пока не установлена.
Под французской столицей Парижем в результате падения легкомоторного самолета погибли по меньшей мере четыре человека.
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