Военный уронил танковый снаряд: двое погибших

В Азербайджане в военной части произошел взрыв. Фото: "Цензор.НЕТ"

В одной из воинских частей Азербайджана погибло двое солдат.

Военный выронил танковый снаряд и тот взорвался, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих", - заявили в азербайджанском Минобороны.

Еще один военный получил тяжелые ранения.

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По данному факту было открыто расследование. Военная прокуратура возбудила уголовное дело, направив на место происшествия своих представителей. Была создана следственная группа, которая ведет оперативные следственные мероприятия.

На одном из военных арсеналов Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание. В результате вспышки произошел взрыв. Жертв нет. Из Ариса эвакуируют жителей. Ведутся пожарные работы. Причины возгорания пока неизвестны.