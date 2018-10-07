Военный НАТО погиб от удара в дерево

Дело расследуют немецкая военная полиция и власти Литвы

Военнослужащий из Германии погиб во время учений НАТО в Литве. Водитель бронемашины отрабатывал маневры на полигоне.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на военное ведомство Германии.

"Солдат бундесвера погиб на учениях в Литве в результате трагического случая", - пишет издание.

Во время маневра военный вел машину с открытым люком и врезался в дерево. От полученных тяжелых ранений головы он скончался.

Дело расследуют немецкая военная полиция и власти Литвы.

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В учениях НАТО в Литве принимают участие около 600 солдат. Цель маневров - продемонстрировать, что войска НАТО стоят на страже восточного фланга Североатлантического альянса. Боевая группа батальона НАТО интегрирована в механизированную пехотную бригаду "Железный волк" литовских ВС. В мирное время военнослужащие батальона НАТО участвуют в маневрах вместе с литовскими военными. В случае конфликта или кризиса батальон будет выполнять функцию защиты Литвы с литовскими ВС и ВС союзников.