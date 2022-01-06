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четверг, 06 января 2022 05:19

Военных РФ привели в полную боевую готовность для отправки в Казахстан - источник

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Военных РФ привели в полную боевую готовность для отправки в Казахстан - источник
Российских военных планируют отправлять в Казахстан. Фото: РБК

Российский авиаполк под Оренбургом привели в боевую готовность.

С военного аэродрома собираются отправить спецборт, сообщает Telegram-канал Baza.

В республику, согласно источнику, могут также перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

В Госдуме прокомментировали отправку российских военных в Казахстан.

"Силы ОДКБ в Казахстане не будут наводить порядок – их роль в охране военной инфраструктуры и других объектов. А "с бандами справятся местные силовики", убеждает глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников.

По его словам, для того чтобы ввести в Казахстан вооруженные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не нужно одобрение российского парламента

"Там же и Байконур, и другие структуры, которые нужно охранять от таких банд и, в случае необходимости, защищать. Для этого ОДКБ и существует – не только защита от внешнего нападения, но и от таких факторов", – пояснил он, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане до тех пор, пока власти страны не попросят вывести их.

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Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности решили оказать помощь Казахстану. Силы вводятся в связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева и из-за угрозы национальной безопасности и суверенитета Республики Казахстан, вызванной, в частности, вмешательством извне, сообщил премьер Армении Пашинян.

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