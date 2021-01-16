Военные США потеряли водородную бомбу у испанских берегов

Выловленная в море водородная бомба / Wikipedia

17 января 1966-го над испанским городком Паломарес столкнулись 2 американские военные самолеты - бомбардировщик B-52 и заправщик KC-135. Погибло 8 членов экипажа. Потеряли 4 ядерные и водородные бомбы. 3 из них упали на сушу, и 1 в море. Ни одна из бомб не была в боевом состоянии, однако от падения двух из них произошли взрывы и в окружающую среду попал радиоактивный плутоний. 2 тыс. военных США и испанские нацгвардейцы провели дезактивацию территории. Третью бомбу, которая не взорвалась, нашли невредимой, а четвертую, которая упала в море, только 7 апреля. Это не первая и не последняя авария с участием американских ядерных бомб.

Для сохранения возможности нанести ядерный удар во время Холодной войны американские бомбардировщики с ядерным оружием непрерывно кружили по миру в течение десятилетий. В таких военных операциях неизбежно происходили несчастные случаи. Пентагон признал более 30 аварий, в которых бомбардировщики разбились или загорелись, в результате чего происходили ядерные загрязнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От плана ядерной атаки отказались

Бомбардировщик, летевший над Паломарес, возвращался на базу после планового боевого вылета. Когда пытался заправиться от КС-135, произошла авария.

Паломарес - отдаленное рыбацкий и фермерское село. Персонал США принял меры безопасности для предотвращения воздействия радиации. Около 1400 тонн радиоактивной почвы и растительности отправили в Штаты для захоронения.

Между тем, в море задействовали 33 корабля ВМС США в поисках утраченной водородной бомбы. Используя компьютер IBM, эксперты попытались вычислить, где могла упасть бомба, но площадь падения была слишком большой для эффективного поиска. Наконец, свидетельство очевидца, испанского рыбака, привело исследователей к месту падения. 15 марта подводная лодка обнаружила бомбу, а 7 апреля ее вытащили. Она была повреждена, но целая.

Исследование последствий ядерной аварии для жителей Паломарес были ограниченными, но США урегулировали около 500 исков жителей, чье здоровье пострадало. Поскольку авария произошла в другой стране, то получила гораздо больше огласки, чем более десятка подобных аварий, произошедших в США. По соображениям безопасности американские власти не говорят об авариях с ядерным оружием.