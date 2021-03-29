Военные открыли огонь на похоронах 20-летнего студента

В Мьянме военные открыли огонь на прощанье с погибшим студентом 20-летним Тхэ Маунг Маунг. Фото: Reuters

В Мьянме военные открыли огонь на похоронах у города Баго.

Стрельба произошла на прощанье с погибшим студентом 20-летним Тхэ Маунг Маунгом. Об этом пишет Reuters.

По словам очевидцев, сообщений о пострадавших не поступало.

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"Пока мы пели революционную песню для него, силы безопасности прибыли и стреляли в нас", - сказала женщина, которая была на службе.

Отмечается, что люди по всей стране собрались, чтобы оплакивать 114 человек, убитых накануне.

В Мьянме с 1 февраля, когда произошел государственный переворот, не утихают акции протеста. Суббота, 27 марта, стала самым кровавым днем ​​с начала митингов против государственного переворота в Мьянме. Военные застрелили около 90 митингующих. Среди погибших был 5-летний ребенок.