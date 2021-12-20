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понедельник, 20 декабря 2021 16:57

Военные Мьянмы проводят пытки и массовые расстрелы

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Военные Мьянмы проводят пытки и массовые расстрелы
Захоронения жертв расстрелов в Мьянме / ВВС

Военные Мьянмы летом совершили массовое убийство жителей деревень. В результате, убили, по меньшей мере, 40 мужчин.

Военные, среди которых совсем молодые солдаты, окружали жителей, отсортировали мужчин и расстреляли их. Об этом рассказали свидетели, идет речь в расследовании ВВС.

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На видео и фото с мест событий видно, что большинство погибших перед смертью пытали, а затем закапывали в неглубоких могилах.

Убийства совершали в июле в районе Кани, который считается оплотом оппозиции. В армии категорически отвергают обвинения в убийствах.

Самое массовое убийство произошло в деревне Инь, где, по меньшей мере, 14 мужчин замучили до смерти, а их тела сбросили в лесной овраг. Свидетели говорят, что перед смертью жертв связали и избили. Один мужчина, которому удалось сбежать, рассказал, что военные часами издевались над жертвами, прежде чем убить.

"Их связали, били камнями и прикладами винтовок и мучили целый день. Некоторые солдаты были совсем молодыми - по 17-18 лет, но были и военные в возрасте. С ними также была одна женщина", - рассказал свидетель.

В соседней деревне Зи Бин Дуин в конце июля в неглубоком массовом захоронении нашли 12 тел, в том числе ребенка и инвалида. Некоторые тела были изувечены. Тело еще одного пожилого человека со следами пыток нашли поблизости от братской могилы - привязанным к дереву. Семья погибшего рассказала, что его сын и внук бежали, когда военные вошли в деревню, но 60-летний мужчина остался, полагая, что из-за возраста его не тронут.

Совершенные военными убийства стали коллективным наказанием за нападения со стороны вооруженных группировок, которые требуют восстановления в стране демократии. Накануне массовых расправ стычки между армией и местными вооруженными группами, которые входят в так называемые "Народные силы обороны", заметно участились.

Военные 1 февраля этого года отстранили от власти правительство во главе с Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства. В стране начались массовые протесты, которые хунта жестоко разгоняла. 27 марта силовики застрелили как минимум 114 человек. В целом, за время протестов погибло не менее 1346 человек. В тюрьмах более 11 тыс. человек.

Устраненную от власти Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам лишения свободы.

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