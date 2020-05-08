Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально

Водолазы из Орловской области прошли по дну реки Оки вместе с портретами героев Великой Отечественной войны. Фото: скриншот

В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне водолазы поисково-маневренной группы 7 мая устроили подводное шествие с фотографиями героев, которые погибли во время Второй Мировой.

Мужчины без свидетелей прошли по дну реки Ока, в то время как на суше их встречали несколько спасателей-волонтеров. По информации "Орловского информбюро", акция была посвящена тем, кто сражался и погиб вдалеке от суши, пишет Medialeaks.

Но большинство россиян довольно смешанно отнеслись к "импровизированной акции".

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Многие сравнили акцию c настоящим "дном" (но не речным), а эпичность мероприятия, по мнению людей, походила больше на обряд против коронавируса, чем на увековечивание памяти.

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