Во время заседания парламента депутат сделал тест на Covid кока-коле

Михаэль Шнедлиц хотел показать неточность тестов на коронавирус. Фото: скриншот с видео

Австрийский депутат Михаэль Шнедлиц сделал тест на коронавирус кока-коле.

Тестирование он провел в прямой трансляции заседания парламента на YouTube.

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На трибуне мужина погрузил в стакан с кока-колой тест. Через несколько минут он показал положительный результат.

По словам политика, он хотел показать неточности таких тестов.

"Массовое тестирование на коронавирус тщетно. Это показал простой есперимент ", - подытожил Шнедлиц.

Иммунитет после прививки от Covid-19 может храниться не менее 6-9 месяцев. После курса вакцинации организм дает иммунный ответ на возбудитель, формируя антитела.