В Канаде у самолета на ходу отлетело шасси. Фото: uk.etcetera.media

В Канаде во время взлета у самолета отвалилось колесо. Экипаж с пассажирами час кружил над землей.

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Air Canada должен был лететь по маршруту Монреаль-Сеген. Однако из-за поломки пришлось час кружить над аэропортом, после чего ему удалось сесть.

На борту находились 52 человека.

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При взлете из аэропорта Алматы в Казахстане 27 декабря разбился самолет "Фоккер-100". На его борту были 98 человек. 12 погибли, еще 53 в больницах. Должны были лететь в столицу Нур-Султан, бывшую Астану.