Во время теракта в аэропорту погибли почти 30 человек

Во время взрыва в аэропорту Йемена погибли 27 человек. Фото: Reuters

Во время теракта в аэропорту Йемена погибли по меньшей мере 27 человек.

Об этом сообщил представитель правительства страны на телеканале Al Hadath.

Десятки людей получили травмы, среди них сотрудники аэропорта.

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Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид назвал ряд взрывов "вероломным терактом". По его словам, это нападение не помешает новому правительству выстраивать стабильность в стране.

Правительство Йемена обратилось к международному сообществу с призывом "провести международное расследование" обстоятельств атаки.

В среду, 30 декабря, в аэропорту города Аден прогремело несколько взрывов. Взрывы произошли сразу после прилета министров нового правительства Йемена с Саудовской Аравии.