Во время стрельбы погибли восемь человек

В американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния в среду, 26 мая, произошла стрельба, в ходе которой погибли восемь человек.
Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Источники сообщили, что подозреваемый поджег свой дом, потом поехал на сборы профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять, отмечает издание.
По утверждению властей, подозреваемый в стрельбе мертв. Причина его смерти не уточняется.
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Некоторые очевидцы утверждают, что стрелком был 50-летний мужчина, который, как полагают, покончил с собой после массового расстрела.
В Киеве иностранцы устроили четыре ДТП и стрельбу, а затем 1,5 часа. убегали от полиции. Для задержания нарушителей объявили план "Перехват".
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