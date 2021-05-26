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среда, 26 мая 2021 23:11

Во время стрельбы погибли восемь человек

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Во время стрельбы погибли восемь человек
Подозреваемый в стрельбе поджег свой дом. Фото: AP

В американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния в среду, 26 мая, произошла стрельба, в ходе которой погибли восемь человек.

Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источники сообщили, что подозреваемый поджег свой дом, потом поехал на сборы профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять, отмечает издание.

По утверждению властей, подозреваемый в стрельбе мертв. Причина его смерти не уточняется.

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Некоторые очевидцы утверждают, что стрелком был 50-летний мужчина, который, как полагают, покончил с собой после массового расстрела.

В Киеве иностранцы устроили четыре ДТП и стрельбу, а затем 1,5 часа. убегали от полиции. Для задержания нарушителей объявили план "Перехват".

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