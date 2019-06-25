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вторник, 25 июня 2019 14:18

Во время пожара сгорело 90 авто

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Во время пожара сгорело 90 авто
Пожарные работали в спецмасках. Фото: скрин с видео

24 июня в американском штате Калифорния возле города Бакерсфилд на стоянке автомагазина взорвалось и обгорело 86 автомобилей.

Видео с места пожара появилось на странице ABC News в Twitter.

Пожар возник из-за поджога сухой травы. По предварительным данным, кто-то выбросил окурок или трава загорелась от сильной жары.

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Огонь охватил 90 участков вокруг паркинга.

Пожарные работали в спецмасках. Работников автосалона эвакуированы.

Воздушный шар врезался в толпу на фестивале в американском штате Миссури в городе Ганнибал. Шар пошел на снижение, человек, который был в люльке, не справился с управлением.

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