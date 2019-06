Во время пожара сгорело 90 авто

24 июня в американском штате Калифорния возле города Бакерсфилд на стоянке автомагазина взорвалось и обгорело 86 автомобилей.

Видео с места пожара появилось на странице ABC News в Twitter.

Пожар возник из-за поджога сухой травы. По предварительным данным, кто-то выбросил окурок или трава загорелась от сильной жары.

Огонь охватил 90 участков вокруг паркинга.

Пожарные работали в спецмасках. Работников автосалона эвакуированы.

Dozens of vehicles reportedly damaged by flames after grass fire spreads to a car dealership lot in Bakersfield, California.



No injuries reported. https://t.co/1uwNtfqEq7 pic.twitter.com/bulhFVsW02