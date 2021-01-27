Во время пожара на балу король сошел с ума

"Бал горящих". Миниатюра из "Хроник" Жана Фруассара / Wikipedia

28 января 1393-го во время бала-маскарада в королевский резиденции в Париже, произошел пожар, в которой король Карл VI чудом спасся. Зато погибли на его глазах 4-ро людей, что подорвало и без того слабое психическое здоровье монарха.

В 1380-м французский престол занял 12-летний Карл VI, и следующие 8 лет он был под опекой регентского совета, возглавляемого 4-мя братьями отца. Каждый из них за государственный счет воплощал собственные планы, мало из которых были успешными, но оказались обременительными для казны.

В 1388-м уже женатый 20-летний Карл взял на себя управление страной. Распустил регентский совет, лишил дядей государственных полномочий, и, положившись на людей не слишком аристократических, но близких и лично преданных, продолжал здравомыслящего политику своего отца.

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После перенесенной в 1392-м лихорадки, Карл стал раздражающе реагировать на резкие звуки. В июле, во время военного похода в Бретань, у него случился приступ - услышав звук удара случайно выпущенного копья о шлем, выхватил меч и с криком "Вперед, на предателей" убил пажа и одного из рыцарей, ранил еще 3-х, погнался за братом, которому удалось спастись бегством. Его обезоружили только через час.

Король целыми днями проводил в парижской резиденции, где развлекался игрой в теннис и охотился на птиц. За несколько месяцев в созданной по совету врача безмятежной атмосфере он полностью пришел в себя от болезни.

Двор возглавила жена короля, которая готовила свадьбу любимой фрейлины с богатым аристократом в виде бала-маскарада. Она была назначена на 28 января 1393-го. 6 рыцарей должны были появиться в разгар вечеринки в виде мифических "диких людей". Для этого сшили костюмы, оклеенные пухом, чтобы те выглядели мохнатыми. В таком же костюме должен был быть Карл, появление которого было секретом.

Брат короля пришел с опозданием и не знал о запрете на факелы. Пьяный, в полутемном зале, пытаясь узнать кого-то из "дикарей", он слишком близко поднес факел, от чего костюм танцовщика загорелся. Пламя мгновенно перекинулось на других. Карла спасло, что стоял далеко. Гости бросились к дверям, где возникла давка. Некоторые из присутствующих пытался потушить пожар, но все напрасно. Погибли третий рыцарей и оруженосец.

От вида сгоревших Карл сошел с ума - несколько дней никого не узнавал, не мог вспомнить имя, уверяя, что он не король, никогда не был женат и не имеет детей. К концу жизни монарх не оправился. В последующие годы он выполнял церемониальную роль в государстве. Правили королева и брат короля.

В 1407-м брата короля убили. Это привело к гражданской войне, в разгар которой молодой английский король Генрих V заявил претензии на французскую корону, которую Карл VI, потеряв некоторые французские регионы, был вынужден признать в 1420-м, отстранив от престолонаследия собственного сына.