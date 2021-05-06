Во время первой инаугурации Путина рядом с ним стоял Ельцин

Путин и Ельцин во время первой инаугурации в 2000 году / Kremlin.ru

7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация президента России Владимира Путина. На тот момент ему было 48 лет. Церемония в Кремле продолжалась 1 час. Рядом с Путиным на церемонии стоял Ельцин, как президент, ушел с должности.

Борис Ельцин на момент церемонии уже был бывшим президентом, ведь ушел в отставку 31 декабря 1999 года. Премьер Путин стал исполняющим обязанности главы России 1 января 2000 года и выиграл выборы, набрав более 50% голосов. Он вступил в должность через два месяца после выборов.

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Путин был переизбран в 2004 году. Поскольку был тогда конституционно ограничен двумя сроками подряд, то снова решил стать премьером с 2008 по 2012 год, и был переизбран президентом в 2012 году, а затем снова в 2018 году. В апреле 2021 он изменил конституцию, что позволяет ему баллотироваться на второй срок еще дважды, потенциально продлив срок президентства до 2036 года.

Во время его первого срока на посту российская экономика росла 8 лет подряд. ВВП по покупательной способности возросло на 72%, реальные доходы населения выросли в 2,5 раза, реальная зарплата больше, чем в три раза. А безработица и бедность сократились более чем вдвое.

Рост был результатом пятикратного роста цен на нефть и газ, которые до сих пор составляют большую часть российского экспорта, следствием реформ 1990-х, роста иностранных инвестиций, а также разумной экономической и фискальной политики.

В 2012 году Путин баллотировался на третий президентский срок и победил, набрав 64% голосов. Падение цен на нефть вместе с международными санкциями, введенными в начале 2014 года после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, привели к сокращению ВВП на 3,7% в 2015 году. Российская экономика восстановилась в 2016 году с ростом ВВП на 0,3%. С тех пор она не растет больше, чем на 2,5%. Путин получил 76% голосов на выборах 2018 года и был переизбран на очередной срок, который истекает в 2024 году.

Под руководством Путина Россия претерпела отката от демократии. Там заключают и убивают критиков власти. В стране нет свободы СМИ, отсутствуют свободные и честные выборы. Россия Путина провела и ведет агрессивные войны против соседей - Украины и Грузии, убивает критиков Кремля за пределами России, вмешивалась в выборы в странах Запада. В частности, в США. Сейчас Путину 68 лет. Он все дальше раскручивает в России агрессивную пропаганду против соседей и страна Запада, ведет страну к изоляции, и под западные санкции.