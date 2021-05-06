Во время первой инаугурации Путина рядом с ним стоял Ельцин

 
Ексклюзивы
1/5
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 486
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1224
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 585
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 990
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 2511
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1044
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 765
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
3
5
9
3
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео
Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Мост упал вместе с поездом метро: в стране объявлен трехдневный траур
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
Видео
Все видео
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 504
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1260
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 261
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 06:30

Во время первой инаугурации Путина рядом с ним стоял Ельцин

  Комментировать
Во время первой инаугурации Путина рядом с ним стоял Ельцин
Путин и Ельцин во время первой инаугурации в 2000 году / Kremlin.ru

7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация президента России Владимира Путина. На тот момент ему было 48 лет. Церемония в Кремле продолжалась 1 час. Рядом с Путиным на церемонии стоял Ельцин, как президент, ушел с должности.

Борис Ельцин на момент церемонии уже был бывшим президентом, ведь ушел в отставку 31 декабря 1999 года. Премьер Путин стал исполняющим обязанности главы России 1 января 2000 года и выиграл выборы, набрав более 50% голосов. Он вступил в должность через два месяца после выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США объяснили, почему Путин развернул войска на границе Украины

Путин был переизбран в 2004 году. Поскольку был тогда конституционно ограничен двумя сроками подряд, то снова решил стать премьером с 2008 по 2012 год, и был переизбран президентом в 2012 году, а затем снова в 2018 году. В апреле 2021 он изменил конституцию, что позволяет ему баллотироваться на второй срок еще дважды, потенциально продлив срок президентства до 2036 года.

Во время его первого срока на посту российская экономика росла 8 лет подряд. ВВП по покупательной способности возросло на 72%, реальные доходы населения выросли в 2,5 раза, реальная зарплата больше, чем в три раза. А безработица и бедность сократились более чем вдвое.

Рост был результатом пятикратного роста цен на нефть и газ, которые до сих пор составляют большую часть российского экспорта, следствием реформ 1990-х, роста иностранных инвестиций, а также разумной экономической и фискальной политики.

В 2012 году Путин баллотировался на третий президентский срок и победил, набрав 64% голосов. Падение цен на нефть вместе с международными санкциями, введенными в начале 2014 года после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, привели к сокращению ВВП на 3,7% в 2015 году. Российская экономика восстановилась в 2016 году с ростом ВВП на 0,3%. С тех пор она не растет больше, чем на 2,5%. Путин получил 76% голосов на выборах 2018 года и был переизбран на очередной срок, который истекает в 2024 году.

Под руководством Путина Россия претерпела отката от демократии. Там заключают и убивают критиков власти. В стране нет свободы СМИ, отсутствуют свободные и честные выборы. Россия Путина провела и ведет агрессивные войны против соседей - Украины и Грузии, убивает критиков Кремля за пределами России, вмешивалась в выборы в странах Запада. В частности, в США. Сейчас Путину 68 лет. Он все дальше раскручивает в России агрессивную пропаганду против соседей и страна Запада, ведет страну к изоляции, и под западные санкции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во время первой инаугурации Путина рядом с ним стоял Ельцин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Во время первой инаугурации Путина рядом с ним стоял Ельцин

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 29376
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 8793
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 8766
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 8586
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада
Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада Просмотров: 6912
Мир
Откопали самый крупный клад монет франков в Восточной Европе
Откопали самый крупный клад монет франков в Восточной Европе Просмотров: 153
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
 Просмотров: 495
В Италии задержали пророссийского наемника
В Италии задержали пророссийского наемника Просмотров: 387
Депутат с коронавирусом пришел в парламент
Депутат с коронавирусом пришел в парламент Просмотров: 477
Ввели необычный запрет на свадьбах из-за пандемии коронавируса
Ввели необычный запрет на свадьбах из-за пандемии коронавируса Просмотров: 423
Больше всего комментируют
30
Ахметов за год разбогател почти втрое
8
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 786
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть