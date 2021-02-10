Во время пандемии стали похищать почти вдвое породистых собак

Более 30 щенков, которые, как полагают, были украдены, были найдены в фургоне полицией в английском Челтнеме в августе 2020-го / WEST MERCIA POLICE

Организованные преступные группы, которые раньше продавали наркотики, начали похищать в Великобритании породистых собак, чтобы заработать на них.

Кражи собак в Британии выросли на 170% за год. Рост угонов щенков произошел после повышения цен на породистых щенков во время пандемии. Об этом пишет The Sun.

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Благотворительная организация DogLost зафиксировала 465 краж собак в 2020 году в Великобритании, по сравнению с 172 в 2019-м.

"Кражи собак могут быть болезненным преступлением для семей, которые потеряли любимцев, и причинять страданий владельцам. К сожалению, в последнее время видим рост таких преступлений. Стоимость хорошего щенка за год значительно возросла, что сделало рынок прибыльным для организованной преступности ", - говорит заместитель полиции Аманда Блейкманом.

В Уэльсе полиция обнаружила 80 похищенных собак в одном доме. Два человека были арестованы, 30 животных вернули хозяевам. Совместная операция полиции также привела к аресту двух человек после возможной кражи собак в Бристоле.