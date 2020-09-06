Во время молитвы в мечети погибли 17 человек

Медики сообщили, что в пострадавших ожоги до 90% поверхности тела. Фото: AFP

В мечети города Нараянгандж (Бангладеш) во время традиционной молитвы произошел взрыв, унесший жизни как минимум 17 человек. Среди погибших 7-летний мальчик.

Телеканал Аljazeera отмечает, что число жертв трагедии может увеличиться, поскольку не менее 37 человек находятся в критическом состоянии. Медики сообщили, что в пострадавших ожоги до 90% поверхности тела.

"Я видел дым из мечети после громкого взрыва, и люди кричали, некоторые бросались на улицу, пытаясь потушить пламя на своих телах", - рассказал журналистам свидетель происшествия.

Предыдущий вердикт правоохранителей - причиной взрыва стало скопление газа в помещении после утечки из подземного трубопровода.

"Газ не мог выйти, поскольку окна мечети были закрыты из-за работающих кондиционеров", - заявил заместитель начальника пожарной службы и гражданской обороны Абдулла Аль-Арефино.

По данным местных чиновников, там взорвалось шесть кондиционеров.

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