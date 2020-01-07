Во Франции усилились забастовки

Французы перекрыли завод из пенсии. Фото: ajplus

Во Франции усилились протесты.

Люди заблокировали нефтеперерабатывающие заводы Exxon Mobil France, чтобы создать искусственный дефицит топлива, пишет Reuters.

Профсоюзы обещают блокировать заводы до пятницы.

Министерство охраны окружающей среды заявило, что все французские НПЗ продолжают функционировать, кроме тех, которые заблокированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болтон поддержал ликвидацию иранского генерала

Столкновения возникли после того, как власти Франции заявили о невозможности отмены пенсионной реформы.