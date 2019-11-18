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вторник, 19 ноября 2019 00:07

Во Франции упал подвесной мост: есть жертвы

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На юго-западе Франции, в коммуне Мирпуа-сюр-Тарн, рухнул 150-метровый подвесной мост. Конструкция упала в воду.

В момент трагедии мостом проезжали грузовик, легковой автомобиль и фургон. Погибли два человека - водитель грузовика и 15-летняя девушка, которая вместе с матерью находилась в легковушке. Женщину удалось спасти, сообщает Reuters.

Четыре человека смогли самостоятельно выбраться из воды. Всего пострадали 9 человек.

Автор: France Blue.
  Подвесной мост рухнул в воду под тяжестью автомобилей
Подвесной мост рухнул в воду под тяжестью автомобилей

Мост был открыт в 1935 году, знаходися в удовлетворительном состоянии и прошел необходимые проверки.

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Последний раз проверку его конструкций провели в 2017 году. Проезд транспортных средств весом более 19 тонн, через мост был запрещен.

Напомним, утром 25 августа в Харькове обвалилась часть моста от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин.

В Укравтодоре заявили, что разрушение части моста произошло вследствие динамического удара перегруженной фуры.

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