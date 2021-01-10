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Во Франции убьют более полумиллиона уток из-за угрозы распространения вируса

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Во Франции убьют более полумиллиона уток из-за угрозы распространения вируса
Высокопатогенный вирус H5N8 был впервые обнаружен у птиц в зоомагазине на средиземноморском острове Корсика в ноябре, а в декабре распространился на утиные фермы на материке. Фото: Pixabay

Во Франции и еще нескольких странах Европы массово уничтожают уток и другую птицу, чтобы остановить распространение птичьего гриппа. Французские производители фуа-гра призвали власти на два месяца остановить производство продукта.

Высокопатогенный вирус H5N8 был впервые обнаружен у птиц в зоомагазине на средиземноморском острове Корсика в ноябре, а в декабре распространился на утиные фермы на материке, передает The Guardian.

Главный ветеринарный врач правительства Лоик Евайн заявил, что уже было забито более 200 тыяч уток и планируется убить еще 400 тысяч птиц из примерно 35 миллионов, выращиваемых ежегодно. Он описал вирус, который не опасен для человека, как "очень, очень заразный".

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Чиновники в Бельгии заявили, что 7 января они обнаружили и убили три зараженных птицы в трех разных регионах страны. Федеральное агентство по безопасности пищевых продуктов Бельгии AFSCA, которое приказало владельцам домашней птицы запирать своих животных, чтобы избежать заражения, заявило, что 20 случаев вируса были обнаружены у диких птиц.

Вдруг власти приняли решение о забое всех уток и гусей в радиусе трех километров от зараженной стаи. Куры и индейки на свободном выгуле в пределах этого ареала также были забиты.

А между тем временем человечество противостоит пандемии коронавируса, которая набирает новые обороты. Всего в мире зафиксировано уже 90 млн случаев инфицирования. Так, 5011 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 10 января. Среди них - 113 детей и 164 медработника.
Госпитализированы 2100 человек, выздоровели - 5 292. Погибло 99 человек.

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