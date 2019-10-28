Во Франции штрафовать владельцев электросамокатов за нарушение правил

Электросамокаты становятся все популярнее. Фото: znaj.ua

Во Франции будут штрафовать владельцев электросамокатов за нарушение правил.

Это произошло после сотен ДТП, связанных с этим транспортным средством, в том числе, нескольких смертей, сообщает BBC.

Владельцу электронного самоката должно быть не менее 12 лет, и они не смогут ездить на этом средстве по тротуару. Максимальная скорость двухколесных транспортных средств ограничат со следующего года.

"Электронные самокаты, которые могут передвигаться со скоростью более 50 км/ч, становятся все более популярными, в частности, из-за их низкой экологической нагрузки", - говорится в сообщении.

Заместитель министра транспорта Франции Жан-Батист Джеббари, заявил, что новые правила будут способствовать более ответственному использованию.

"А также восстановлению чувства покоя в пешеходов, особенно в наиболее уязвимых слоев: пожилых людей, детей и людей с ограниченными возможностями".

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Другие правила, которые начнут действовать предусматривают:

Езду по тротуару позволят только в специально отведенных местах, и только с пешеходной скоростью. На одно устройство будет допущено только одного водителя, а использование мобильного телефона во время езды будет запрещено.

Пользователи самокатов не смогут идти против потока трафика и должны использовать велосипедные дорожки там, где это возможно. Владельцам транспорта не разрешается носить наушники во время езды на самокате.

К июлю 2020 году максимальная скорость скутеров будет ограничена до 25 км/ч. Пользователи, которые передвигаются по дорогам с разрешенной скоростью, должны носить шлем и иметь хорошо видимую одежду.

Электронные самокаты полностью запретят на сельских дорогах. Любое нарушение будет караться штрафом от 135 евро и до 1500 евро за превышение скорости.

Киевский горсовет представила проект новых правил для пользования метрополитеном. Новые правила предусматривают гораздо больше запретов для пассажиров, ознакомиться с ними можно на сайте Киевсовета. Согласно документу, в метро нельзя будет находиться в неопрятном виде.