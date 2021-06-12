Во Франции разбился легкомоторный самолет с туристами

В районе французского города Лилль разбился легкомоторный самолет с тремя туристами на борту.
Об этом сообщает пожарно-спасательная служба города в Twitter.
"Спасатели были оперативно мобилизованы после 11.45 из-за падения туристического самолета. Спасательная операция продолжается", - говорится в официальном сообщении.
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Самолет упал возле парковочной площадки местного ресторана. На борту находились три человека. По сообщениям спасателей, двое погибли.
Никто из людей, которые в момент падения самолета посещали ресторан, а также среди его персонала, не пострадали. О причинах катастрофы в настоящее время не сообщается.
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