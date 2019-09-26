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четверг, 26 сентября 2019 18:34

Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе

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Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Пожар на заводе Lubrizol сопровождается мощными взрывами. Фото: скриншот

Во французском городе Руан вспыхнул масштабный пожар на химическом заводе Lubrizol.

Предприятие специализируется на производстве химикатов для транспорта, промышленности и потребительского рынка. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, пожар на заводе сопровождался мощными взрывами. Информации о пострадавших пока нет.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер отметил, что в результате пожара выбросов вредных токсических веществ не было. При этом во всех населенных пунктах вблизи химзавода закрыли детские сады и школы.

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В Голосеевском районе Киева, на Выдубичах загорелся одноэтажный офис. Огонь перекинулся на складское помещение площадью 700 кв. м.

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