Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе

Пожар на заводе Lubrizol сопровождается мощными взрывами. Фото: скриншот

Во французском городе Руан вспыхнул масштабный пожар на химическом заводе Lubrizol.

Предприятие специализируется на производстве химикатов для транспорта, промышленности и потребительского рынка. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, пожар на заводе сопровождался мощными взрывами. Информации о пострадавших пока нет.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер отметил, что в результате пожара выбросов вредных токсических веществ не было. При этом во всех населенных пунктах вблизи химзавода закрыли детские сады и школы.

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Dinguerie à Rouen cette ville elle vas sauté pic.twitter.com/QYslX674Qv — Lau' (@Lau_dwle) 26 вересня 2019 р.

⚠ Voici les véritables images de ce qui se passe à #Rouen. pic.twitter.com/0RKu5sMxu4 — Ouest-France (@OuestFrance) 26 вересня 2019 р.

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