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понедельник, 28 октября 2019 20:54

Во Франции неизвестный устроил стрельбу в мечети

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Во Франции неизвестный устроил стрельбу в мечети
В результате нападения двое мужчин получили ранения. Фото: BFM

Во французском городе Байонна неизвестный устроил стрельбу в мечети во время молитвы.

Нападавший также использовал самодельную бомбу, из-за которой в помещении начался пожар, передает местное радио BFM.

В результате инцидента ранения получили двое мужчин в возрасте 84 и 87 лет.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника через некоторое время после нападения в районе коммуны Сен-Мартен-де-Сеньянкс на юго-западе страны, им оказался 70-летний мужчина. Во время обыска в машине стрелка обнаружили два газовых баллона.

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25 октября в российском Забайкалье солдат-срочник 20-летний Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 сослуживцев и ранил еще двоих. Стрелял из табельного оружия при смене караула.

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