Во Франции бушует шторм

Запад Франции накрыл шторм Амели. Из-за сильного ветра без елктрики остались 140 тысяч домохозяйств. Фото: BFMTV

Прошлой ночью запад Франции накрыл шторм Амели. Из-за сильного ветра десятки тысяч домохозяйств обесточены.

Об этом сообщает BFMTV.

С наибольшей силой ветер дует в заливе Аркашон, там его порывы достигают 163 км/ч. Падение веток, кустарников или деревьев сделало некоторые дороги непроходимыми. Местные органы власти рекомендуют гражданам не выходить на улицу без крайней необходимости.

Первые материальные последствия шквалов уже ощутимы. Так, на юго-западе страны 140 тыс. домохозяйств были лишены электричества.

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Оранжевый код метеонебезпекы объявлен в 14 департаментах на западе Франции вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними. На юго-востоке страны в двух департаментах ожидаются сильные дожди.

12 октября на Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис", который принес сильные ливни и паводки. В результате непогоды погиб как минимум один человек - его нашли в перевернутом автомобиле в городе Итихара, на восток от Токио. Еще 5 человек в этом районе получили ранения.