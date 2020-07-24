Во Флориде отменили важный для Трампа съезд республиканцев

Трамп сообщил об отмене масштабного собрания республиканцев. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене масштабного собрания республиканцев в августе в городе Джексонвилл (Флорида). Там ожидалось его объявление в качестве официального номинанта от партии на выборах главы государства.

"Я посмотрел на своих членов команды и сказал, что время для проведения этого события неправильное", - заявил Трамп в четверг на брифинге в Белом доме, объяснив решение пандемией коронавируса, сообщает Укринформ.

Трамп еще раз подчеркнул, что проводить масштабную конвенцию в августе - неправильно.

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Президент отметил, что формальные действия по объявлению его номинантом будут проходить в Шарлотте, штат Северная Каролина.

На прошлой неделе в Белом доме заявляли, что несмотря на рекордные показатели заболеваемости COVID-19 во Флориде, руководство Республиканской партии приняло решение созвать конвенцию в августе в городе Джексонвилл.