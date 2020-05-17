Внучка Муссолини прокомментировала отмену украинских санкций

Она на самом деле не была на Донбассе. Фото: ТАСС

Итальянская политик Алессандра Муссолини прокомментировала отмену против нее украинских санкций.

"15 ноября 2019 я проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не участвовала в любом политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности выразить оценочные суждения о политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями местной власти. В свое время я считала "санкцию" совсем безосновательной, и сегодня беру в внимание факт ее отмены, что способствует восстановлению правды", - написала она электронным письмом в ответ на запрос "Радио Свобода".

Ранее исследователь европейских правых Антон Шеховцов заявил, что Муссолини на самом деле не была наблюдательницей на фейковых выборах в ЛДНР.

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"Она попала в прошлогодний список по ошибке - украинская власть перепутала ее с Алессандро Муссолини (который в санкционный список так и не попал). Возможно, сейчас власть поняла ошибку и исключила из списка", - писал он в Facebook.

Шеховцов указывает, что представитель правой партии Forza Italia по имени Алессандро Мусолино был наблюдателем на псевдовыборах в ДНР в ноябре 2014-го и в ноябре 2018 года. Его фамилия иногда ошибочно приводят "Муссолини".

Украинское государство сняла санкции с итальянской актрисы и консервативного политика Алессандры Муссолини. На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали указ о введении новых и отмене действующих санкций. Их утвердило соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.