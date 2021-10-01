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суббота, 02 октября 2021 06:05

Внимания общественности помогло 88-летнему старику сохранить дом

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Внимания общественности помогло 88-летнему старику сохранить дом
Благодаря вниманию общественности 88-летний дедушка не потеряет дом / Acurrent Affair

В Австралии 88-летний Гордон Лейтон из Бандаберга ошибочно перевел $71,4 тыс. случайному человеку вместо того, чтобы выплатить деньги за свой дом.

Случайно он перевел средства со своего банковского счета в банку ING на неправильный счет в банку ANZ. Через несколько часов после сделки Лейтон и его дочь осознали ошибку, но им сказали в банку, что слишком поздно. Об этом пишет Independent.

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Оба банка сказали Лейтону и его дочери, что ничего не могут сделать. Хотя ANZ заявил, что просил получателя вернуть деньги, но тот отказался и снял средства.

Банк сказал, что ничем не может помочь, а компания, которая владела домом, требовала выплатить сумму. Поэтому дочь обратилась к общественности. Начался сбор средств для дедушки. Между друзьями, семьей и общественность собрали достаточно для первого взноса, чтобы предотвратить судебные иски со стороны компании, владельца дома.

Общественная огласка заставила ANZ выплатить дедушки значительную часть потерянных средств, а против человека, которому переслали деньги, и который отказался их возвращаться начался суд. Получатель Рон Стакенберг предстал перед судом в понедельник, 27 сентября, по обвинению в краже имущества. Суд над ним продолжится 18 октября.

Продавец в магазине в Нью-Йорке дает детям возможность бесплатно набрать еду, если решат простые математические уравнения. Магазином Lucky Candy управляет кассир Ахмед Алван.

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