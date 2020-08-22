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суббота, 22 августа 2020 03:08

Внезапно уехали за границу - в МВД Беларуси заявили куда делись исчезнувшие после протестов граждане

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Внезапно уехали за границу - в МВД Беларуси заявили куда делись исчезнувшие после протестов граждане
В МВД заявили куда исчезли граждане Беларуси. Фото: Белта

Министерство внутренних дел Беларуси озвучило свою версию того, что произошло с пропавшими без вести протестов людьми.

Милиционеры утверждают, что получили сотни заявлений граждан о пропаже родственников и знакомых и работают с ними "круглосуточно". В министерстве заявили, что уже обработали большинство заявлений. Часть людей нашлись - они отбывают арест, сообщается на официальном сайте МВД Беларуси

"Значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив", - заявили в МВД.

"Часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах. Данные о таких гражданах в числе других сейчас размещены на интернет-ресурсах, как пропавшие во время беспорядков, несмотря на то, что заявления об их розыске были поданы до 9 августа", - добавили в министерстве.

В МВД уверяют, что большинство белорусов, которых разыскивают родственники, действительно были задержаны во время протестов, но потом отпущены "и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе".

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Напомним, в ООН заявили, что во время протестов в Беларуси погибли четыре человека.

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