ВМС США установили объект, с которым столкнулась их атомная лодка

Результаты расследования передадут на рассмотрение вице-адмиралу Карлу Томасу. Фото: CNN

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN-22), которая 2 октября получила повреждения в Южно-Китайском море, столкнулась с подводной горой, не обозначенной на карте.

11 членов экипажа получили незначительные травмы, однако ядерная установка в результате аварии не пострадала, пишет CNN со ссылкой на расследование инцидента.

"Неизвестный объект, с которым USS Connecticut столкнулся во время выполнения работ в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе, оказался подводной горой", - сообщил представитель Седьмого флота, что действует в западной части Тихого и Индийского океанов.

Результаты расследования передадут на рассмотрение вице-адмиралу Карлу Томасу, командующему Седьмым флотом. Он должен решить, целесообразны ли дальнейшие действия, "в том числе привлечение к ответственности".

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8 октября стало известно, что американская атомная подводная лодка столкнулась с неизвестным объектом, из-за чего моряки получили ранения средней и легкой тяжести. Лодке пришлось возвращаться на остров Гуам для ремонта.