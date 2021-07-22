Вместо сбежавшего заключенного за решетку кинули случайного прохожего

Магистратский суд Кейптауна, где появились двое полицейских после похищения невиновного человека на улице в качестве замены сбежавшему / Google Maps

Два неопытных полицейских в ЮАР арестованы за похищение невиновного человека на улице в качестве замены сбежавшему заключенному.

Шокированный покупатель магазина оказался в наручниках и в полицейской машине, обвиненный во взломе дома и краже. Об этом пишет Daily Mail.

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Несмотря на его слова о невиновности, полицейские в Кейптауне, бросили мужчину в камеру полицейского участка. Его объяснения о том, что он пошел за продуктами в магазин, игнорировали. Он провел ночь за решеткой, пока утром не приехал детектив.

Детектив понял ситуацию, проверяя материалы дела и выслушивая рассказ невиновного, что полицейские поменяли подозреваемых после того, как их собственный сбежал. Обеих полицейских обвинили в похищении, пресечении правосудия и мошенничестве, а невиновного отвезли домой. Офицеров арестовали.

Первого подозреваемого задержали за проникновение в дом и кражу. Ему потребовалась медицинская помощь, поэтому правоохранители доставили его в больницу. Полицейский, который его охранял, потерял бдительность, и тот сумел убежать. Два старшие офицеры решили, что должны прибыть с подозреваемым, поскольку полицейский участок знает о его задержании. Поэтому арестовали случайного парня. Они никому не сообщили о том, что произошло.

Дело передали в Управление по борьбе с коррупцией, и после расследования генпрокурор решил возбудить уголовное дело против арестованных полицейских.

Семь осужденных сумели сбежать из тюрьмы в индийском штате Аруначал-Прадеш, напав на охранников, не имея иного оружия, кроме перца чили и соли.