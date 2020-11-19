Влюбленная пара погибла во время предсвадебной фотосессии

Жених и невеста погибли во время фотосессии. Фото: timesofindia.indiatimes.com

Жених и невеста утонули в реке во время предсвадебной фотосессии.

Трагедия произошла в индийском штате Карнатака. Об этом сообщает издание The Times of India.

Влюбленные взяли в аренду две лодки, чтобы организовать съемку на берегу реки Кавери в заброшенном городе.

Лодка успел отплыть примерно на 30 метров от берега, когда жених с невестой решили попробовать сфотографироваться.

Река Кавери. Фото: South Asia Journal

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина с пасынком не вернулись с прогулки. Тела нашли на дне реки

Девушка была обута в босоножки на каблуках, потеряла равновесие и упала в реку. Жених пытался спасти ее, однако судно перевернулось и мужчина также утонул.

Отмечается, что на борту, кроме пары, были и другие пассажиры. Один человек смог добраться до берега самостоятельно, а другого - спасли люди.

На место несчастного случая сразу прибили спасатели, которые извлекли тела погибшей пары из воды.

В пруду возле села Веселый Кут Тальновского района Черкасской нашли тело мужчины. Погибшим оказался 54-летний Анатолий Яцына с Тальное, которого неделю разыскивали родные. Он выехал из дома микроавтобусом и не вернулся. Из пруда спустили воду, чтобы вытащить автомобиль погибшего.