Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год

Женщина в ЮАР, вышла замуж за мужчнину, который нее на 51 год старше ее. Она выражается в защиту своей любви и говорит, что ее родители любят зятя.

Терзель Расмус, 29 лет, встретила Уилсона Расмуса, 80 лет, в 2016-м на событии в местной газете и влюбилась, несмотря на разницу в возрасте. Уилсон имеет внуков того же возраста, что и Терзель. Об этом пишет Daily Mail.

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Студент-юрист говорит, что пара сразу начала встречаться, а Уилсон очень хотел иметь младшую жену, которая позаботилась бы о нем в старости. Терзель пользуется из мудрости и жизненного опыта мужа и говорит, что он внимателен и не эгоистичный любовник.

Уилсон на 24 года старше матери Терзель. Мать и покойный отец девушки одобрили брак. В 2017-м пара поженилась на небольшой церемонии, свидетелем в которой была старшая дочь Уилсона, 56 лет. Семья живет в Кейптауне, в ЮАР. Муж оплачивает обучение жены.

"Мы встретились на танцевальном вечере в местной газете, где я была очередным журналистом, делала фото с события. Когда закончила работу, пошла потанцевать. Уилсон подошел и спросил, может сесть рядом. Заметил, что я одна, и подумал, что можем разделить компанию. Заметил меня еще до начала и хотел поближе познакомиться. С тех пор мы не расстаемся", - говорит девушка.

Обменявшись контактами, она пригласила его на событие для прессы на следующий день, а потом на кофе. Через 3 месяца женщина знала, что хочет выйти за мужчину замуж.

Покойная жена Вислона Нелли умерла в 2002-м от рака. После этого он не встречался с женщинами. Супругов не пугает разница в возрасте, так как считают, что дополняют друг друга.

"Я никогда не думал о себе как о старом. Это помогало оставаться здоровым и энергичным - общение с Терзеллю тоже помогает мне так думать и чувствовать", - говорит Уилсон.

Супруги сразу приняли семьи обоих. Терзель говорит, что родители любят Уилсона, потому что отец всегда хотел, чтобы она была с уравновешенным человеком, который может о ней заботиться. Терзель планирует стать судьей. Супруги не намерен заводить детей, хотя не исключает этого.