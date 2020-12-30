Власти Венесуэлы вакцинируют 10 млн граждан российским препаратом от коронавируса

Венесуэла хочет вакцинировать граждан российским препаратом от коронавируса. Фото: dw.com

Власти Венесуэлы планируют в течение 80 дней вакцинировать 10 млн граждан российским препаратом Sputnik V.

Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, пишет VTV.

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В первом квартале 2021 в Венесуэлу должны прибыть 10 млн доз вакцины.

По словам Мадуро, прививки будут бесплатными для граждан.

Первыми прививаются медики и старики.

На конец декабря в Венесуэле зарегистрировано около 112 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в стране от ковида умерло 1008 человек.

В Венгрию доставили российскую вакцину от коронавируса Sputnik V. Страна получила 6 тыс. доз вакцины.