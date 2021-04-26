Власти столицы перенесла памятник на фоне беспорядков эстонских русских

Бронзовый солдат на новом месте на военном кладбище / Wikipedia

27 апреля 2007-го эстонские власти перенесли памятник Бронзового солдата из центра города на военный мемориал солдат Красной Армии в Таллинне. Это произошло на фоне политических споров с Россией и акций протеста и вандализма, которые продолжались несколько ночей в эстонской столице, и привели к одной смерти.

Многие эстонцы считали Бронзового солдата в центре города символом советской оккупации и репрессий. В то же время памятник имел важное символическое значение для многочисленной этнической русской общины Эстонии, символизируя не только победу СССР над нацистской Германией во II мировой войне, но и их претензии на равноправие в Эстонии.

В апреле 2007 года правительство Эстонии начал приготовления к переносу статуи и перезахоронения останков под ней, согласно политических обещаний, которые дал на выборах, состоявшихся в марте 2007 года. Разногласия по переносу привели к массовым протестам и беспорядкам эстонских русских. Они сопровождались грабежами, продолжавшимися в течение нескольких ночей. Во время беспорядков погиб один из российских погромщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водометом, гранатами и палками разогнали мародеров в Таллинне (ФОТО)

Рано утром 27 апреля правительство Эстонии провело экстренное заседание. В 03:40 по местному времени постановили немедленно перенести памятник, чтобы избежать насилия на улицах Таллинна. Через три часа, до 6:40 утра, памятник перенесли на временное место на кладбище. 30 апреля памятник установили на военном кладбище.

Тела 20 похороненных под ним были эксгумированы. 12 тел передали родственникам в России, Украине и Израиле. Восемь тел не были идентифицированы, поэтому их похоронили рядом с памятником на военном кладбище.

Церемония открытия перенесенной статуи состоялась 8 мая, в день окончания Второй мировой войны. На месте в Таллинне, где раньше стоял памятник, посадили цветочный сад. Впоследствии там разбили постоянный парк.