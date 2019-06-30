Власти Шри-Ланки через объявления наняла 2 палачей

В Шри-Ланке наняли двух палачей для совершения смертной казни. Искали через объявления / фото: ВВС

В рамках подготовки к смертной казни 4 преступников власти Шри-Ланки наняла 2 палачей.

Их выбрали среди более 100 кандидатов, откликнувшихся на объявление, опубликованное еще в начале 2019 года, сообщает ВВС.

В нем говорилось, в частности, о том, что лица, готовые исполнить роль палачей, должны быть мужчинами в возрасте от 18 до 45 лет с "сильным характером", которые имеют гражданство Шри-Ланки.

Представитель тюрьмы рассказал, что 2 отобранным кандидатам еще предстоит пройти двухнедельное обучение.

Смертная казнь в Шри-Ланке разрешена законодательством, но ее применяли еще с 1976 года.

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4 лиц, приговорили к смертной казни, признали виновными по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

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