Власти Шри-Ланки через объявления наняла 2 палачей

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1008
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
1 Просмотров: 1206
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3133
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1890
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 666
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1494
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24597
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3762
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6966
Фото
Все фото
8
9
8
6
8
Аренда виллы или даже острова: Airbnb запустил люксовый аналог
Аренда виллы или даже острова: Airbnb запустил люксовый аналог
Это не Донбасс спасать: в Сибири под воду ушел целые город
Это не Донбасс спасать: в Сибири под воду ушел целые город
Масштабность поражает: показали невероятные скульптуры из песка
Масштабность поражает: показали невероятные скульптуры из песка
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
В России сильный паводок повлек прорыв дамбы, есть жертвы
В России сильный паводок повлек прорыв дамбы, есть жертвы
Видео
Все видео
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 351
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1494
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1422
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2070
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 981
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 16:23

Власти Шри-Ланки через объявления наняла 2 палачей

  Комментировать
Власти Шри-Ланки через объявления наняла 2 палачей
В Шри-Ланке наняли двух палачей для совершения смертной казни. Искали через объявления / фото: ВВС

В рамках подготовки к смертной казни 4 преступников власти Шри-Ланки наняла 2 палачей.

Их выбрали среди более 100 кандидатов, откликнувшихся на объявление, опубликованное еще в начале 2019 года, сообщает ВВС.

В нем говорилось, в частности, о том, что лица, готовые исполнить роль палачей, должны быть мужчинами в возрасте от 18 до 45 лет с "сильным характером", которые имеют гражданство Шри-Ланки.

Представитель тюрьмы рассказал, что 2 отобранным кандидатам еще предстоит пройти двухнедельное обучение.

Смертная казнь в Шри-Ланке разрешена законодательством, но ее применяли еще с 1976 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Шри-Ланке собираются казнить 2 украинцев

4 лиц, приговорили к смертной казни, признали виновными по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Киевлянин Максим Лопачук пять лет живет в городе Хикадува в Шри Ланке. Переехал туда с женой Ириной. Здесь у них родилась дочь. В прошлом году открыл собственную школу серфинга.

Об особенностях жизни человек рассказал Gazeta.ua

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Власти Шри-Ланки через объявления наняла 2 палачей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Украина остановилась в шаге от полуфинала кубка мира

Карманники оккупировали знаменитый мост

Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля

Самое читаемое
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 25371
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 17974
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 14095
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 12834
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
 Просмотров: 9612
Мир
Границу Израиля будут охранять роботы
Границу Израиля будут охранять роботы Просмотров: 72
Польша хочет больше украинцев на работу: меняют миграционную политику
Польша хочет больше украинцев на работу: меняют миграционную политику Просмотров: 1818
Аренда виллы или даже острова: Airbnb запустил люксовый аналог
Аренда виллы или даже острова: Airbnb запустил люксовый аналог
8
 Просмотров: 225
Это не Донбасс спасать: в Сибири под воду ушел целые город
Это не Донбасс спасать: в Сибири под воду ушел целые город
9
 Просмотров: 2880
Трамп завершил переговоры с Ким Чен Ыном на позитиве
Трамп завершил переговоры с Ким Чен Ыном на позитиве Просмотров: 171
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
8
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
Голосов: 3379
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua