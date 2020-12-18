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пятница, 18 декабря 2020 11:42

Власти освободили 344-х школьников, похищенных террористами

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Власти освободили 344-х школьников, похищенных террористами
Родные похищенных учеников собрались на акцию с призывом к властям спасти сотни школьников, штат Кацина, 17 декабря 2020-го / Reuters

Власти Нигерии заявляет, что освободила около 350 школьников, похищенных на прошлой неделе, вероятно, террористами из "Боко Харам"

Сейчас детей везут из обширного леса на севере страны, где удерживали школьников, в их семьи. Об этом пишет Reuters.

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В минувшую пятницу неизвестные боевики напали на государственную среднюю школу в городе Канкара, в штате Кацина. Они на мотоциклах забрали и увезли мальчиков в большой лес на севере страны. Затем ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Боко Харам". Это было одно из самых массовых похищений в стране за последние годы.

Губернатор штата Кацина Амину Белло Масару заявил, что 344 мальчика освобождены из леса в соседнем штате Замфара. Прежнему оставалась неуверенность, спасены ли все ученики, или только часть.

"Не могла поверить в то, что услышала, пока соседи не сказали мне, что это правда. Убежала из дома с радостью, не зная, куда идти, прежде чем вернуться домой, чтобы помолиться", - сказала мать 16-летнего Хамзы Назира Хафсат Фунтуа.

Мальчики пройдут медицинское обследование, прежде чем воссоединятся с родными. Также встретятся с президентом страны Мухаммаду Бухари.

Бухаре опубликовал твит с видео, в котором заявил, что разговаривал с губернатором Кацина и военными, чтобы поздравить их.

Власть не разглашает деталей военной спасательной операции. Губернатор Кацина заявил, что силы безопасности окружили территорию, где удерживали учеников, и освободили их без единого выстрела. Неизвестно, арестовали ли кого-то, кто удерживал школьников, или они покинули лагерь раньше.

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Дата
18
декабря

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