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суббота, 05 октября 2019 14:31

Власти хотят запретить протестующим носить маски

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Власти хотят запретить протестующим носить маски
В Гонконге продолжаются протесты. Фото: ВВС

Жители Гонконга вышли на протесты после того, как городская администрация анонсировала запрет на ношение масок во время уличных демонстраций.

Запрет предусматривает закон, принятый еще в колониальные времена. Его применил глава администрации города Керри Лам после того, как полицейский ранил из огнестрельного оружия 14-летнего демонстранта. Сейчас он в тяжелом состоянии, сообщает ВВС.

Многие ушли с работы, чтобы принять участие в протестах против запрета, сотни демонстрантов вышли на улицах в масках. Они боятся, что власть примет и другие ограничительные меры.

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"Это водораздел. Это Рубикон. Я боюсь, что это может быть только начало. Больше драконовских запретов во имя закона могут ждать нас за углом", - заявила городской депутат Клаудия Мо.

29 августа вечером во всех районах Гонконга протестующие устроили просмотр документального фильма от Нетфликса "Зима в огне". Лента рассказывает и показывает, как проходила революция в Украине.

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Дата
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