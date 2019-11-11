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Власти Боливии вместе с президентом ушли в отставку

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Власти Боливии вместе с президентом ушли в отставку
Власти Боливии ушли в отставку. Фото: РБК

Вместе с президентом Боливии Эво Моралесом, вице-президентом Альваро Гарсиа-Линерой в отставку подали председатели обеих палат парламента страны и ряд других высокопоставленных чиновников.

10 октября государственные посты покинули большинство сторонников Моралеса, в частности министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие, сообщают боливийские СМИ.

Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также главы городских администраций конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси – столиц одноименных провинций.

При этом сообщения об отставках продолжают поступать.

На обеспечение правопорядка в городах Боливии выведены элитные подразделения полиции.

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В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

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