Власти Беларуси согнали людей на пикеты украинского посольства

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23 марта в Минске под посольством Украины прошел организованный белорусскими властями митинг якобы из-за сожжения 48 человек в Одессе в 2014 году.

Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец в Telegram.

Местные СМИ пишут, что в это же время белорусы выходили на пикеты к американскому диппредставительству.

"Те, кто пришел под официальным флагами, скандировали: "Зеленский враг украинского народа", "Руки прочь от Беларуси", "Где убийцы Одессы?", "Майдан не пройдет" и т.д.", - написал Березовец.

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По словам митингующих, "ни один преступник не был наказан за события 2 мая 2014-го в Одессе". Они сравнивали те события с сожжением белорусской деревни Хатынь в 1943 году.

"Одесса - Хатынь ХХI века", "Фашизм не пройдет", "Украина - колония США", "Зеленский - марионетка США" - с такими плакатами люди вышли под украинское посольство", - говорится в сообщении.

Сообщили, что к демонстрантам вышел украинский посол Игорь Кизим и сказал, что "в 2014-м в Одессе пострадали "колорады и ватники"".

2 мая 2014 года состоялись массовые беспорядки в Одессе. Драка была начата между проукраински настроенными гражданами, ультрас футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны и пророссийскими коллаборационистами с другой стороны. Противостояние начались в центре города на ул. Греческой, Дерибасовской, Греческой площади. Затем перешли в гонения пророссийских коллаборационистов по большей части центра города на их место дислокации, Куликово поле. Именно там, на Куликовом поле, было больше всего жертв, в частности, из-за поджога Дома профсоюзов, в котором они скрылись.