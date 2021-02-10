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четверг, 11 февраля 2021 14:00

Власть переждала протесты против абортов - польский журналист

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Власть переждала протесты против абортов - польский журналист
Польский обозреватель Дариуш Матерняк / Фото Дариуша Матерняка

Власти Польши избрала в отношении протестов против абортов, что происходили осенью и зимой, стратегию переждать, и не прогадала. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал польский журналист и эксперт по международным отношениям Дариуш Матерняк, 35 лет.

"Похоже, что протесты практически завершились. Стратегия партии "Право и справедливость" - сыграла. Все началось в конце октября, за неделю до 1 ноября, когда по Польше массово отмечают День умерших. Затем 11 ноября - День независимости. В те дни многие люди вышли на улицы. Решение суда о запрете абортов отложили. Оно начало действовать только в конце января. Позже люди успокоились. Когда уже меньше поляков выходили на акции, туда вышли левые радикалы. Поэтому протесты потеряли широкую поддержку, потому что люди хотели восстановить статус-кво в отношении абортов, который был с середины 1990-х и ограниченно позволял их, но не абсолютно легализовал. Большинство поляков - консервативные и не согласны с крайними левыми взглядами. Они не хотели, чтобы их ассоциировали с радикалами", - говорит Дариуш Матерняк.

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"Протесты не имели существенных последствий для консервативной власти в Варшаве и либеральной оппозиции. - говорит эксперт. - В начале протестов рейтинги партии власти упали на 7-10%, но сейчас остаются стабильно высокими - около 35%. Для ядра сторонников "Права и справедливости" эти акции маргинальные. Они не изменили их мнения. Сторонники власти и оппозиции остались при своих взглядах. Кроме этого, у нас выборы только через 2,5 года. Спустя это время мало кто будет уже помнить об этих протестах".

В октябре Конституционный суд Польши решил, что прерывание беременности из-за дефектов плода - незаконны. 98% абортов в стране происходили еще именно по этой причине. Теперь аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда угрожают жизни или здоровью матери. В начале ноября, после массовых протестов, власти отложили вступление в силу нововведения. Участникам акций и оппозиции в парламенте предложили переговоры. Постановление вступило в силу 27 января.

В то же время Дариуш Матерняк говорит, что сейчас в Польше, кроме вакцинации и карантина, топ-темой в стране является новый налог на рекламу для коммерческих СМИ. Часть масс-медиа и общества рассматривает его как очередную попытку подорвать работу независимых СМИ. Большинство независимых СМИ в Польше разместили у себя на главных страницах открытое письмо к власти на черном фоне с заголовком "Медиа остались без выбора". Власти хотят, чтобы деньги от всех коммерческих СМИ шли для государственных СМИ, которые стали рупором власти. Если для крупных компаний дополнительный налог - терпим, то малые может привести к закрытию.

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